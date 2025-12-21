أُقيمت في قرية القنية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا ولأول مرة منذ 14 عاما، فعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد، بعد انقطاع جراء الحرب التي استمرت سنوات طويلة.

وأضاء أهالي القرية الواقعة غرب إدلب، أمس السبت، شجرة الميلاد التي نُصبت بمناسبة العيد في الكنيسة اللاتينية، حيث أُقيم احتفال بمشاركة الأهالي بعد انقطاع دام 14 عاما.

وفي إطار الاحتفالات، زُيّنت شوارع القرية التي تتشكل غالبية سكانها من أبناء الطائفة المسيحية، ووُضعت شتلات صغيرة من أشجار الصنوبر على الطرقات.

واتخذت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إجراءات أمنية في المنطقة لضمان إقامة الفعالية بشكل آمن.

كما عُزفت موسيقى عيد الميلاد لأول مرة، بعد أن اقتصرت الاحتفالات خلال سنوات الحرب على الصلوات داخل الكنيسة وفي المنازل.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).