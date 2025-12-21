أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و196 ألفا و740 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و196 ألفا و740 فردا، من بينهم 1130 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11435 دبابات، و23770 مركبة قتالية مدرعة، و35298 نظام مدفعية، و1575 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1263 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 432 طائرة حربية، و347 مروحية، و92604 طائرة مسيرة، و4073 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و70789 من المركبات وخزانات الوقود، و4029 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.