 «تعطل تروسيكل» و«توقف معاش تكافل وكرامة» يجبران شخصا على محاولة الانتحار بأسيوط - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2020 3:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

«تعطل تروسيكل» و«توقف معاش تكافل وكرامة» يجبران شخصا على محاولة الانتحار بأسيوط

يونس درويش:
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 2:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 2:49 م

تمكن ضباط مباحث الغنايم برئاسة الرائد علي جلال، من إنقاذ مواطن، حاول الانتحار بإشعال النيران في نفسه.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، بلاغا بصعود "م. ع."، أعلى أحد الأبراج وبحوزته مادة بترولية، وقرر إشعال النيران في جسده، وعقب استغاثة أهليته بالشرطة والجيران انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من التواصل مع المواطن وإثناؤه عن الانتحار وإقناعه بالنزول.

وعقب السيطرة على المواطن، أكد أنه قرر الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة عقب تراكم ديون عليه وعدم قدرته على السداد؛ بسبب تعطل "التروسكل" الذي كان يعمل عليه، إضافة إلى توقف معاش "تكافل وكرامة"، الذي كان يصرفه من وزارة التضامن الاجتماعي.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك