الإمارات تدعو جميع الفصائل المسلحة في السودان لإنهاء القتال والعودة إلى الحوار

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور، والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعت في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، مساء السبت، جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، إلى إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار.

وناشدت مجدداً جميع الأطراف المتحاربة الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق السودان الى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

وشددت دولة الإمارات على الحاجة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة.

وأعربت عن بالغ قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وطالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.

وتؤكد دولة الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.

وتمضي حرب 15 أبريل في السودان، من سيئ إلى أسوأ، بسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات، توسعت مؤخرا لتصل إلى مدن الشمال.

ووصلت الطائرات المسيرة الانتحارية مرة أخرى إلى المطارات البعيدة؛ رغم الجهود والإقليمية والدولية من أجل جلوس طرفي النزاع للحل التفاوضي.

وأعلن الجيش السوداني، صباح السبت، استهداف مطار مدينة «مروي» شمالي السودان، بـ3 مسيرات انتحارية.

وذكرت قيادة الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش بمدينة مروي، في بيان، أن قوات الدعم السريع استهدفت في الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) مطار مروي بعدد 3 مسيرات انتحارية، مؤكدة أن المضادات الأرضية تصدت لها بنجاح، وتم إسقاطها دون خسائر في الأرواح والمعدات.