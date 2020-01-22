تمنى سيد معوض، المدرب بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، مواجهة الكونغو والابتعاد عن الجزائر حال التأهل للدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف معوض في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "منتخب الجزائر في حالة جيدة خلال الفترة الأخيرة ومواجهة المنتخبات العربية ستكون بها نديه كبيرة جدًا".

وأوضح: "ذكرياتي السيئة مع مباريات الذهاب والعودة بمواجهة غانا بنظام التصفيات الحالي أصعب من نظام التصفيات الماضية".

وواصل: "وارد أن نسير في التصفيات بشكل جيد جدًا مثلما فعلنا مع بوب برادلي وفي النهاية فشلنا في التأهل".

وتابع: "مجموعة مصر متوازنة وترتيب المباريات هو ما سيصنع الفارق، فمن الأسباب الرئيسية في تأهلنا لنهائيات مونديال 2018 هو ترتيب مواجهات التصفيات، هذا مهم، واتمنى وقت المباريات نكون في حالتنا ويحالفنا التوفيق".

وعن تأجيل مباريات للقطبين بالدوري، علق قائلًا: "تأجيل مباريات الدوري يؤثر بالسلب على المنتخب، اعتقد أن قرار الاتحاد بالتأجيل لظروف مساعدة الناديين في بطولة إفريقيا، وكان هناك وقت لإقامة مباراتي الأهلي وإنبي والمصري مع الزمالك بالدوري وعدم تأجيلهم ".

وأردف: "أكبر مشاكلنا هي أن الجماهير تفقد الثقة في منتخب مصر، الثقة ستعود من خلال الفوز والأداء الجيد، ولن نمر بظروف أصعب من المعسكر الماضي".

واختتم: "محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الغائبين عن المنتخب في المعسكر الماضي، عاد بشكل قوي جدًا وأتمنى أن يكون إضافة كبيرة خلال المعسكر المقبل".