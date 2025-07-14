فتح: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ليست مسئولية الفلسطينيين وحدهم

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تقارير جيش الاحتلال بشأن الوضع في غزة تكشف عن تباين واضح مع مواقف وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن جفير.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوزيرين يدفعان باتجاه استمرار الاحتلال العسكري للقطاع، رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من عدوانه المتواصل، يأخذ في اعتباره الخسائر البشرية والميدانية بشكل دقيق.

وأوضح أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ليست مسئولية الفلسطينيين وحدهم، بل هي واجب دولي وأممي.

ولفت إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة يقدمون تضحيات كبيرة من أجل البقاء على أرضهم، في وقت يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن أداء مسئولياته تجاه دولة فلسطين، رغم كونها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

وأوضح أن فلسطين انضمت إلى جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعوب من الاحتلال والانتهاكات، مؤكداً أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن غياب الرد الدولي وعدم التجاوب مع المطالب العربية والإسلامية يعطل أي فرصة لتحقيق الاستقرار.

وتابع: "لا يمكن الحديث عن استقرار في المنطقة ما دام الاحتلال قائماً، وما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة."



