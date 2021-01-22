بايدن يزيل «الزر الأحمر» الخاص بترامب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام بإزالة "الزر الأحمر" المفضل لدى الرئيس السابق دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي، ضمن إجراءات اتخذها لتغيير وترتيب المكتب.

وكان ترامب قد كشف عن هذا الزر لصحفيين في أسوشيتد برس وفاينانشال تايمز عام 2017 بعد أن وصفه أحدهم، مازحا، بأنه "زر نووي".

واستخدم ترامب الزر الأحمر لتنبيه موظفي الخدمة، برغبته الفورية في زجاجة دايت كولا مثلجة.

ونشر المعلق السياسي توم نيوتن، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن بالمكتب البيضاوي، وسط حزمة من القرارات الرئاسية، لكنها خلت من الزر الأحمر الشهير.

وكان الموظف السابق في البيت الأبيض، كليف سيمز قد ذكر في كتابه "فريق الأفاعي"، أن ترامب استخدم "مزحة الزر النووي" كثيرا، مشيرا إلى أن ترامب، الذي يقال أنه يستهلك 12 علبة دايت كولا يوميا، كان يفاجيء ضيوفه بضغطة الزر الأحمر، إلى حد الاندهاش، بحسب موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي

وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن تخلص من الزر ، إلا أن متعهد طعام عمل معه سابقا كشف لصحيفة "واشنطن بوست" العام الماضي أن بايدن كان يحب إبقاء ثلاجته ممتلئة بمشروب الكولا الخالية من السكر.