قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة دشنت أربع قاطرات بأيادي مصرية في ترسانة بورسعيد، مشيرًا إلى الاتفاق على خمسة أخرى مع شركة صينية، اثنين في الصين وثلاثة في مصر بمساعدتهم.

وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الهيئة تعمل باستمرار لتكون جاهزة لاستقبال عدد سفن أكبر، وإيجاد الحلول لأي موقف غريب قد يحدث.

ولفت إلى تطوير 16 نقطة مراقبة بطول القناة، متصلة مع السفن والمراكب لإبلاغهم بالسرعة المناسبة، وإيجاد الحلول حال حدوث مشكلة على المركب، منوهًا بوجود عربات إسعاف ومطافي ومرشدين إضافيين في هذه النقاط تحسبًا لوقوع أي مشكلة.

وأفاد بأن القناة فتحت قنوات عديدة مع كل النقل البحري العالمي، مضيفًا أن قناة السويس تعمل بكامل طاقتها رغم أزمة كورونا، وبالتالي تقدم خدمة جيدة ومطمئنة للسفن التي تعبر خلالها.

وذكر أن متوسط السفن التي تعبر من قناة السويس يوميًا يبلغ 50 سفينة، لافتًا إلى أن الحمولة التي تعبر يوميًا تصل إلى ثلاثة ملايين طن، مع استهداف وصولها إلى خمسة ملايين طن في 2023.