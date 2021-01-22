قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن المنظومة الخاصة بمتابعة أرصدة الأكسجين في المستشفيات كانت خاصة برصد أعداد الأسرة، لتوزيع إصابات كورونا في المستشفيات، منعًا لحدوث ضغط.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المنظومة الجديدة تتيح معرفة الأسرة في العنايات المركزة والمرضى على أجهزة التنفس الصناعي وكذلك كميات الأكسجين فضلًا عن إجمالي الحالات في كل مستشفى.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية لمتابعة أرصدة الأكسجين تتنبأ بنقص الأكسجين قبل حدوثه، وذلك للتحرك استباقيًا قبل حدوث مشكلة، مضيفًا أن البيانات يتم إضافتها وتحديثها من خلال مدخلين البيانات التابعين لمراكز المعلومات بالمستشفيات والمديريات.

وعن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، أشار إلى أنه يتم تنظيم زيارات لمصابي كورونا البالغين من العمر سن معين، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتزويدهم بأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، لمتابعة تطور حالتهم قبل تدهورها.

وذكر أنه يتم التواصل يوميًا مع الخاضعين للعزل المنزلي، وتسجيل أعراضهم أول بأول على منظومة إلكترونية، توضح توقيت التدخل المناسب بالرعاية في المستشفيات لتلك الحالات، مؤكدًا أن ذلك هو الهدف الأساسي للمبادرة، التحرك استباقيًا قبل تدهور حالات العزل المنزلي.

