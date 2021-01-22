رئيس الوزراء الهندي: نعتمد على أنفسنا بشكل كامل لتوفير لقاحات كورونا

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتمد على نفسها بشكل كامل في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وأضاف مودي، أثناء حديث مع الأطقم الطبية من دائرته الانتخابية في مدينة فاراناسي عبر دائرة تلفزيونية: "اتخذنا الاستعدادات كي يصل اللقاح سريعا إلى كل ركن في أرجاء البلاد".



ولفت إلى أنه "وفيما يتعلق بأهم احتياجات العالم اليوم، نحن نعتمد على أنفسنا تماما. ليس هذا وحسب، بل إن الهند تمد الكثير من البلدان باللقاحات"، وفقاً لوكالة رويترز.



وبدأت الهند يوم السبت الماضي ما تصفه الحكومة بأنه أكبر برنامج تطعيم في العالم، وتستخدم فيه لقاحين مصنعين محليا، أحدهما بترخيص من جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" والآخر من إنتاج شركة "بهارات بيوتيك" بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة.



وقد منحت الهند لقاحات إلى دول تربطها بها علاقات جوار وشراكة مثل بنجلادش والنيبال وبوتان وسيشيل وموريشيوس والمالديف. وستبدأ اليوم الجمعة تسليم شحنات تجارية للمغرب والبرازيل.



ويبلغ تعداد سكان الهند 1.35 مليار نسمة. وقد سجلت 10.63 مليون إصابة بكورونا، وهو ثاني أكبر عدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغت حصيلة الوفيات في الهند 153032.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن 1.04 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.