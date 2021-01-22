الشروق تكشف حقيقة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس

المنتج حرص على استقبال سلطان ومطالبته بطي صفحة الماضي والعودة للشركة



"مبروك الرجوع لبيتك" بهذه الكلمات أعلن المنتج نصر محروس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، انتهاء سنوات من الخلاف مع الفنان بهاء سلطان، ولكن قبل أن تكتمل فرحة الصلح، خرجت مصادر مقربة من بهاء سلطان تنفي عودته للتعاون مع "محروس".



"الشروق" تواصل مع يوسف إبراهيم محامي بهاء سلطان لمعرفة حقيقة الصلح بين موكله والمنتج نصر محروس لينفي بدوره عودة سلطان إلي شركة إنتاجه موضحا إن اللقاء الذي جمع بهاء ومحروس في أحد الاستوديوهات بمنطقة مصر الجديدة كان لاستكمال تسجيل 4 أغاني متبقية من ألبوم "سيجارة"، تنفيذا لحكم القضاء.



وأشار إلى أن موكله بدأ بالفعل بتسجيل أغنية "أنا الغلطان" ويتبقى 3 أغنيات هي؛ "رامي الحمول"، و"ده حب ولا"، و"ليالي طويلة".



وأكد محامي بهاء سلطان، أنه ليس هناك صلح أو نية للصلح، ولكن بهاء يسجل الأغاني تنفيذًا لقرار المحكمة فقط.

في المقابل قال مصدر مقرب من المنتج نصر محروس، إن الأخير يسعى جاهدا لإتمام الصلح مع بهاء سلطان، ليعود إلى شركة فري ميوزيك، وإنهاء خصومة امتدت لسنوات طويلة بين أروقة المحاكم.



وأضاف المصدر أن محروس حرص على استقبال سلطان الأربعاء الماضي بالأحضان والترحيب الكبير لأنه بالفعل يعتبره ابنه في الفن والذي تبنى موهبته منذ سنوات طويلة وخرج بها إلى النور في أول أغانيه "احلف" والتي كانت ضمن ألبوم فري ميكس 1 عام 1998 لتتوالى الألبومات حتى ألبومه الأخير "ومالنا" عام 2010.



كما أكد المصدر، أن "محروس" سيكون في استقبال بهاء خلال الفترة المقبلة حتى الانتهاء من تسجيل الألبوم بنفس الحب والمودة رغبة منه في إنهاء أي خلافات بينهما، مشيرا إلى أن العقد يلزم بهاء بـ 3 ألبومات صدر منها "ومالنا" ويتبقى "سيجارة" و ألبوم ثالث من المفترض العمل عليه بعد الانتهاء من "سيجارة".



وكشف المصدر، كواليس الجلسة التي جمعتهما، وطالب فيها نصر محروس بعودة بهاء سلطان مرة أخرى إلى بيته فري ميوزيك قائلا: " تعالى عليا يا بهاء مرة واتنين وعشرة وما تجيش على نفسك وتعالى نحل اللي ما بينا"، لكن بهاء لم يورط نفسه في وعود بالعودة للشركة.



وأضاف المصدر، إن "محروس" حزين للغاية بسبب تلك الخلافات وما أثاره الإعلام عن الأزمة والتي أظهرته للرأي العام وكأنه "جلاد" حرمهم من نجمهم المفضل، لافتا إلى أن الجمهور لا يعرف حقيقة الأمور حتى يصدر أحكاما تدين رجل صاحب تاريخ فني كبير، كما نفى، أن يكون "محروس" ساهم في تجميد نشاط بهاء الفني موضحا إن آخر ألبوماته "ومالنا" صدر عام 2010، وفي العام التالي اندلعت الثورة، والتي ترتب عليها تجميد للنشاط الفني في مصر لسنوات طويلة وفي ظل تلك الأحداث السياسية طرح بهاء أغنية "انزل" تزامنا مع ثورة 30 يونيو.



كان الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، عاد إلى السطح بعد حلقة للأول في برنامج "صاحبة السعادة" العام الماضي، والتي كشف خلالها أن اختفاءه عن الساحة بسبب عقد الاحتكار بينه وبين شركة فري ميوزيك، مما دفع مقدمة البرنامج إسعاد يونس حينها، لمناشدة المنتج نصر محروس لحل الأزمة بينه وبين سلطان لأن الجمهور يفتقده كثيرا، وحققت الحلقة صدى واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي كان أغلبها يساند سلطان في قضيته ضد المنتج الشهير.



وعقب الحلقة تفاعل المنتج نصر محروس، لنداء صاحبة السعادة وأصدر بيانا صحفيا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيه: "استجابة لطلب الفنانة إسعاد يونس بإنهاء الأزمة بينه وبين الفنان والمطرب بهاء سلطان: "سعدت كثيراً بمبادرة الصديقة العزيزة صاحبة السعادة الأخت الفاضلة إسعاد يونس والتي ناشدتني ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع الفنان المطرب بهاء سلطان".



وتابع «محروس» استجابة إلي مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب بإنني أحرص الناس جميعاً علي إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالي من أكتشف موهبته ومن اختار أسمه الفني الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".



وأضاف: "وما أود إيضاحه أن شعوري أزاء ماحدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلي عنه أبنه وينكر فضله عليه ويصر علي تركه والإنفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به ان يشوه صورة والده دون سبب سوي انه لا يريد ان يبقي في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه".



وأكمل: "والأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الأعتداء علي حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل ؟ سوي أن تلجأ للقضاء وتطلب منه ان يستكمل تنفيذ التزاماته وان يدفع للشركة نسبتها المستحقة لها والتي تقدر فقط بـ 25% لها ونسبة 75% له !! علي أمل ان تعوض جزء من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في انتاج الالبومات له والتي يتكلف الواحد منها شاملاً أجره وتصوير أحدي اغنياته أكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وبالرغم من ذلك كله فإن الشركة أستجابت لكل الدعوات من المحبين للخير لكلا الطرفين لتسوية خلافهما وإتمام التصالح بينهما إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب المحيطين به .. والذين يعارضون ذلك لمصالح شخصية لا نعلمها الله يعلمها ".



واستكمل: "وفي النهاية ورغم كل ماحدث فإن الشركة ترحب بمبادرة الفنانة إسعاد يونس وتقول للفنان، بهاء سلطان .. أهلا بك في شركتك والتي يشرفها بأن تظل كأبن لها في حضنها وهي تعدك وكما سبق وأن فعلت ألا تدخر جهداً أو مالاً لتحقق كل ما تتمناه لنفسك والأهم ما تتمناه الشركة لك بأن تحتل مكانتك الفنية المستحقة علي قمة فن الغناء في مصر بفضل ما تنوي الشركة بذله من جهد ومال في سبيل تحقيق ذلك".



وأضاف: "وتذكر الشركة بإنها لم تقف أبدا ضد رغبة أي منهم ليستكمل مشواره الفني مع شركة أخري فكان ذلك بكل الود والاحترام المتبادل وقبل ذلك إلتزامهم جميعا بالوفاء بحقوق الشركة الماديه والقانونيه في عقودهم لها دون طمع او إستغلال ولا زالت العلاقة معهم جميعا قائمة علي الود والاحترام".