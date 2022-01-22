نقيب الفلاحين: «المانجو» من أكثر المحاصيل تضررًا بالبرودة في الشتاء

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن برودة الطقس خلال الأيام الحالية يؤثر على بعض المحاصيل بالسلب، والبعض الآخر بالإيجاب، مشيرًا إلى أن أشجار المانجو نت أكثر الأشجار تضررا من شدة برودة الجو.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أن انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام يضر أشجار المانجو والقشطة والموز وبعض الخضروات كالطماطم ويساهم في خفض نمو البرسيم.

وتابع، أنه يجب على الفلاحين الاهتمام بري المحاصيل وعدم تعطيشها والتسميد المناسب بسليكات البوتاسيوم وسوبر الفوسفات والرش بالكبريت الزراعي.

وأضاف، أن البرودة التي لا تصل لحد الصقيع مفيدة جدًا لزراعة القمح في عمرها الحالي، كما تحتاج إليها أشجار الزيتون لتساعدها في خروج البراعم الخضرية.