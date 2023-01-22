 تقارير تكشف سبب غياب ميسي عن مواجهة سان جيرمان القادمة - بوابة الشروق
الأحد 22 يناير 2023 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

تقارير تكشف سبب غياب ميسي عن مواجهة سان جيرمان القادمة

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 11:13 م

أعلن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمباراة بايس دي كاسيل في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وشهدت اختيارات جالتيه، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم عدم ذكر اسمه ضمن قائمة المصابين في صفوف الباريسي.

وقال سان جيرمان في بيان طبي "يواصل بريسنل كيمبيمبي، العمل بشكل فردي على أرض الملعب، بينما يستأنف الإيطالي ماركو فيراتي التدريبات الجماعية مع الفريق في الأسبوع المقبل".

وأضاف النادي الفرنسي "نوردي موكيلي مستمر في تأدية برنامج التعافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتعافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك