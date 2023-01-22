قال رئيس مجلس إدارة مصنع إطارات في بورسعيد، المهندس إبراهيم جودة إن المصنع هو السابع على مستوى العالم في صناعة المطاط لخدمة صناعة الإطارات، موجها في الوقت نفسه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه التام للصناعة المصرية.

وأضاف جودة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر القناة "الأولى" المصرية - أن المصنع هو مجمع مصانع يقوم بتصنيع 5 سلع، أهمها الإطارات، "حيث نقوم بإنتاج الإطارات الخارجية بطاقة إنتاجية 10 آلاف إطار يوميا، للموتوسيكلات، والجرارات الزراعية والسيارات (الفان).

وأشار إلى أن الإطار الداخلي بطاقة انتاجية 18 ألف قطعة يوميا من "الموتوسيكل حتى اللوادر"، وخط إنتاج"باتش" لحام الإطارات بطاقة مليون ونصف قطعة يوميا.

ولفت إلى أن الإنتاج على أعلى مستوى، ويتم التصدير إلى 10 دول، ونغطي 90% من استهلاك السوق المحلية.

ونوه بأن الإطارات التي يتم تصنيعها في بورسعيد؛ تضاهي مثيلاتها بأعلى جودة على مستوى العالم، مضيفا أنه خلال شهر يونيو القادم "سنقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار يوميا".



