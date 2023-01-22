«حماة الوطن» بمطروح يشارك في المنتدى العربي لصحة المرأة بالقاهرة

شاركت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح اليوم السبت، في فعاليات المنتدى العربي لصحة المرأة في دورته الثانية، تحت عنوان "السمنة والسرطان"، وذلك بحضور ورعاية كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة.

ينعقد المنتدى في دورته الثانية، بحضور أساتذة من مختلف الجامعات المصرية، وأكثر من ألف سيدة من مختلف المحافظات، ويناقش أهمية تعزيز سبل الصحة العامة للمرأة، وكيفية الحماية من مخاطر السمنة، وسبل الوقاية من أورام «الثدي والرئة والقولون والمبيض»، وذلك بمناسبة شهر يناير، باعتباره شهر التوعية عالميا بسرطان عنق الرحم.

و أوضح ا عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأن تيسير دهيم أمينة المرأة ، مثلت الحزب في فعاليات المنتدى العربي لصحة المرأة في دورته الثانية، تحت عنوان "السمنة والسرطان" ، والتي تستهدف فئات معينة في المجتمع ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بدعم تلك الفئات.