مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: الاحتلال دمر 360 ألف منزل في غزة كليا وجزئيا

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قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن إسرائيل أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة عبر ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال دمّر 360 ألف منزل في قطاع غزة بشكل كلي وجزئي كما استهدف 233 مستشفى ومركزًا طيبيًّا مع تدمير 400 مدرسة و400 مسجد.

وذكر أن هناك 60 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن خط الموت بسبب انتشار الأمراض المعدية.

ولفت إلى أنّ الاحتلال ينفذ سياستي التطهير العرقي والفصل العنصري ضد الفلسطينيين ويوسع مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، واستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة.