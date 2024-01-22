نبيل فهمي يدعو العرب للإسهام في تشكيل الشرق الأوسط الجديد

وزير الخارجية الأسبق : هناك إنفلات اقليمي يهدد السلم الإقليمي والدولي .. ومحاولة إعادة تشكيل لوضع البحر الأحمر



دعا السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، العرب، إلى تبني التخطيط الاستراتيجي لتأمين التوازن الإقليمي السياسي والأمني والاقتصادي وبناء قدراته الذاتية ورفع كفاءة مؤسساته الوطنية بالانفتاح على العالم دون مبالغة بالاعتماد على الغير، وعليهم الإسهام في تشكيل الشرق الأوسط الجديد.



وأشار، خلال كلمته في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، إلى أن "الشرق الأوسط يعاد تغييره بقوة، بتعدد النزاعات السياسية والعسكرية وتداعيات تلك الأحداث وخاصة في غزة".



واستطرد: "هناك انفلات إقليمي يهدد السلم الإقليمي والدولي، وهو ما نراه في غزة وسوريا والسودان ولبنان والبحر والأحمر".



وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الدولي الحالي يواجه عاصفة مكتملة، حيث إن قواعده تهتز وهناك تضارب فج في ممارساته، وهو وضع يجعل هذا النظام غير وفي القرن ٢١ وبحاجة لمراجعة جوهرية.



ونبه إلى أن مفهوم الأمن القومي العربي تغيَّر ولم يصبح مرتبطًا بقوة السلاح والقدرة الاقتصادية فقط، حيث إن المعادلة ترتبط بأطراف مختلفة في الشرق الأوسط، موضحًا أنه على الدول العربية حل مشاكلها بنفسها.



وأردف: "التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي بين العرب مفيد، ويجب الحفاظ على الأمن القومي العربي، خاصة أن العالم أصبح مترابطا مع بعضه البعض".



ونوه بأن "أكثر الأدوات فاعلية للتأثير في العالم لصالح فلسطين هي الصورة المرئية لما يحدث في غزة والدمار والقتل، وهي رسالة أثرت في الرؤى الدولية أكثر من الهتافات والشعارات التي تطرح".



واستطرد: إسرائيل في 1973 كانت تشعر أنها قوة تتجاوز إمكانيات وقدرات أي دولة من دول المنطقة وكانت ترى التحرك المصري وغير مقتنعة أن المصريين لديهم القدرة على التجاوز والتحرك، والأمر ذاته كان لديهم معلومات عن تحرك حماس ولكن لم يقتنعوا أنهم قادرين على ذلك.