الأمين المساعد للجامعة العربية: شبح الموت جوعا وبردا يلاحق أهالي غزة

قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، إن تدفق الغوث الإنساني إلى قطاع غزة هو ضرورة في غاية الإلحاح والاستعجال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين.

وأضاف أن هذه الضرورة زادت إلحاحا أمام استمرار عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لوصول المساعدات الإنسانية وتعميق انهيار مقومات الحياة لمواطني غزة.

وأشار إلى أنّ شبح الموت جوعًا وبردًا يلاحق أهالي غزة، ويرسل للعالم مؤشرات محدقة من قلب أحياء غزة المدمرة، فيما تمتد الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وفي القلب منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب بإحكام شديد يحول دون الناس ومسجدهم الأقصى.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.