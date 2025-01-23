رئيس كولومبيا يزور جنوب هايتي مع تصاعد عنف العصابات بها

زار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو هايتي، اليوم الأربعاء، في إطار زيارة سريعة لتعزيز العلاقات معها في وقت تعاني فيه من العنف.

ومن المتوقع أن يلتقي بيترو مع المسؤولين ويتحدث عن مشاريع مشتركة محتملة تركز على قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس.

ووصل بيترو إلى مدينة جاكميل الساحلية في جنوب هايتي، متجنبا العاصمة بورت أو برنس، التي لا يوجد حركة طيران بمطارها الدولي منذ أن هاجمت العصابات عدة شركات طيران في نوفمبر الماضي.

وتأتي زيارته في وقت يواصل فيه رئيس وزراء هايتي ومجلس الرئاسة الانتقالي مساعي التوصل إلى اتفاقات مع دول مختلفة، بينما تكافح الشرطة الهايتية وبعثة مدعومة من الأمم المتحدة بقيادة كينيا للحد من عنف العصابات.