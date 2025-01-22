الأونروا: التطورات في جنين تهدد بزعزعة وقف إطلاق النار الهش في غزة

قال مدير شئون وكالة «الأونروا» في الضفة الغربية رولاند فريدريك، إن «القوات الإسرائيلية شنت أمس، عملية واسعة النطاق في مخيم ومدينة جنين، مستخدمة أسلحة وأساليب حرب متقدمة شملت الغارات الجوية».

ونوه في تصريحات نقلتها الوكالة الأممية، صباح الأربعاء، أن «العملية أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين، وإصابة أكثر من أربعين شخصاً، ومن المتوقع أن تستمر عدة أيام».

وأشار إلى أن «المخيم أصبح شبه غير صالح للسكن، مع نزوح حوالي 2000 عائلة منذ منتصف ديسمبر»، منوهًا أنه خلال هذه الفترة، لم تتمكن الأونروا من تقديم خدماتها بشكل كامل للمخيم».

وأضاف: «تأتي هذه العملية قبل أسبوع فقط من تنفيذ التشريعات الإسرائيلية التي تقوض بشكل كبير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك تنسيق الوصول الإنساني. كما تهدد هذه التطورات بزعزعة وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه قبل أيام قليلة فقط في غزة».