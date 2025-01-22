البيت الأبيض يعلن منح الموظفين بمكاتب التنوع الاجتماعي إجازة مدفوعة الأجر

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، إجازة مدفوعة بداية من اليوم للموظفين الفدراليين العاملين في مكاتب التنوع الاجتماعي، مع إصدار إدارة دونالد ترامب الجديدة أمرا بإنهاء هذه البرامج.

وقالت مذكرة لمكتب إدارة الموظفين، نشرت على "إكس" وأكدتها ليفت: "أرسلوا بلاغا لجميع موظفي مكاتب التنوع والمساواة والإدماج وإمكان الوصول (DEIA)، بأنهم سيحصلون على إجازة إدارية مدفوعة تدخل حيز التنفيذ فورا، في وقت تتخذ الوكالة خطوات لإغلاق وإنهاء كل مبادرات DEIA ومكاتبها وبرامجها".- حسب موقع قناة الحرة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية وعودته إلى البيت الأبيض، منها أمر تنفيذي يقضي بعودة الموظفين الفدراليين إلى مكاتبهم بدوام كامل، وإنهاء العمل عن بعد الذي ساد مع انتشار جائحة كورونا.