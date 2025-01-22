البحرية الملكية البريطانية تلاحق تحركات سفينة تجسس روسية في بحر المانش

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الأربعاء، في البرلمان، أن البحرية الملكية تلاحق تحركات سفينة تجسس روسية عبرت المياه البريطانية في بحر المانش، موجها تحذيرا إلى روسيا بالقول «نعرف ما تفعلون».

وأوضح الوزير، أن سفينة يانتار هي حاليا في بحر الشمال بعدما عبرت المياه البريطانية، مؤكدا "إنها سفينة تجسس روسية تستخدم لجمع معلومات ومسح البنى التحتية الأساسية للمملكة المتحدة في قاع البحر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: «أريد أيضا أن يسمع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين هذه الرسالة: نراكم، نعرف ما تفعلون، ولن نتردد في القيام بتحرك قوي لحماية هذه البلاد».

ودخلت السفينة المياه البريطانية، الاثنين، على مسافة حوالى 72 كيلومترا من السواحل، ما حمل البحرية البريطانية على نشر سفينتين لمراقبتها، بحسب هيلي.

وقال الوزير: «تم رصدها وهي تبحر فوق منشأة بريطانية حرجة في قاع البحر».

وأضاف أن السفينة هي حاليا في بحر الشمال بعد عبورها المياه البريطانية.

وأوضح هيلي، أنها ثاني مرة يتم رصد هذه السفينة في الفترة الأخيرة في المياه البريطانية، ذاكرا أن المرة الأولى كانت في نوفمبر.