كشف الإعلامي محمد الليثي، تفاصيل جديدة ومفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن اقتراب إعلان أولى صفقات الفريق الشتوية.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: «المهاجم السولفيني نجيك جراديشار، لاعب نادي فيهيرفار المجري، لديه أرقام قوية للغاية، وهو حديث الصباح والمساء حاليا، والكلام الذي وصلنا من المجر هو أن اللاعب ودع زملاءه في غرفة الملابس».

وأضاف: «اللاعب سيصل القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، للانضمام للنادي الأهلي».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة فاركو اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز.