تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني عقد اليوم؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومندوبي الناديين، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب برج العرب، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، بينما يرتدي فريق يانج أفريكانز زيا مكونا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون اللبني.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء غدٍ الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏