أشاد الإعلامي أسامة كمال، بقرار النيابة الإدارية بإحالة أربعة مسؤولين للمحاكمة التأديبية؛ بسبب عقار الدائري، مشيرًا إلى أنها رسالة في منتهى الأهمية وسابقة بحدوث تحقيق كامل في الواقعة.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن إحالة المسؤولين للتحقيق لا تعني إدانتهم، مؤكدًا أن الكل ستتم محاسبته بالقانون دون ظلم لأي شخص.

ونوه إلى قضية المتضررين من عقار الدائري المحترق، قائلًا: «مش عاوزين المبنى يكون لقمة في زور الجيران لضرب مثال للإهمال خلال السنوات الماضية، ونريد منح المثال لكفاءة التحرك وعودة السكان لمنازلهم في توقيت محدد وتوفير مساكن بديلة لهم».

ولفت كمال، إلى أهمية حدوث التدخل بمستواه الطبيعي من رئيس الحي والمحافظ، والتحرك بشكل فوري؛ لحل المشاكل الكبيرة بالنسبة لحياة كل أسرة متضررة من العقار.

وأشار إلى تأكده من أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سينظر في أمر امتحانات أطفال الأسر المتضررة إذا وصلت له المعلومة، متابعًا: «وزير التعليم إنسان حاسم في تلك الأمور ويستطيع أخذ القرار ويضرب المثل للمسؤولين الآخرين».

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