إصابة أميني شرطة إثر تصادم بين دراجة بخارية وميكروباص في المنيا

شهد طريق السبعين غرب مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تصادما بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص؛ ما أسفر عن إصابة أميني شرطة، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبدالهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلا من "محمد ت." 40 سنة، أمين شرطة، و"رضا م." 38 سنة، أمين شرطة، ويقيمان في مركز أبوقرقاص، وتتراوح إصابتهما بين الجروح والرضوض وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي، أن الحادث وقع عندما كان أميني الشرطة يستقلان دراجة بخارية في طريق عودتهما إلى محل إقامتهما بعد انتهاء ورديتهما بالخدمة، وأثناء سيرهما بطريق السبعيني على طريق مصر أسيوط الزراعي، اصطدما بسيارة ميكروباص، وتم نقلهما للمستشفى.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.