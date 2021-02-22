أمين الأمم المتحدة: أيديولوجية تفوق البيض أصبحت تهديدا عابرا للحدود

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الإثنين إن أيديولوجية تفوق البيض وحركات النازيين الجدد أصبحتا تشكلان تهديدا عابرا للحدود الوطنية يجب مكافحته بعمل عالمي منسق.

وقال جوتيريش لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "هذه الجماعات وغيرها استغلت الوباء لتعزيز صفوفها من خلال الاستقطاب الاجتماعي والتلاعب السياسي والثقافي".

كما أشار إلى أن أزمة كوفيد-19 تعمق الانقسام بين المميزين والمهمشين. كما انتقد استخدام الحكومات الوباء كذريعة لسحق المعارضة.

وقال جوتيريش: "نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات" وسط الوباء.