شن مؤمن سليمان، المدير الفني الحالي للشرطة العراقي والأسبق لنادي الزمالك هجومًا على منتقديه بسبب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا، عندما كان مدربًا للأبيض.

وقال سليمان: "تجربتي مع الزمالك ؟ أشعر بظلم فوق الوصف.. أجلت الحديث في هذا الأمر 6 سنوات، ولكن ما يحدث معي ظلم بيّن لأي شخص عاقل".

وأضاف: "الزمالك خسر من المنافس التقليدي النادي الأهلي في نهائي إفريقيا بجيل لم يحدث في تاريخ النادي منذ 20 عامًا بشهادة كل خبراء الكرة، والجماهير نسيت ذلك، والأهلي هُزم من صن داونز بخماسية نظيفة، والجماهير نسيت ذلك بعد 6 أشهر. حينها اللهم لا شماتة، شعرت أن الجماهير ستفهم أنني خسرت من فريق كبير".

وتابع: "حتى الآن الجماهير مازالت تتذكر ما حدث في نهائي إفريقيا معي. حسبي الله ونعم الوكيل (في اللي أنا بشوفه على السوشيال ميديا) ".

وواصل: "كلما عدت بالذاكرة أرى أنني حققت أفضل شيء يمكن لمدرب أن يحققه.. كنت أتمنى (اللي ماسك الزمالك في الوقت ده) يقول لي هل سيلعب بمايوكا أم أحمد دويدار أم رمزي خالد أم مصطفى فتحي ؟ ".

وأكمل:" (أنا تعبان عشان 6 سنين مش كافية ؟) 6 سوات الزمالك لم يصل فيهم لنهائي إفريقيا إلا مرة واحدة وخسر فيها أمام الغريم التقليدي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة. هل كل ذلك غير كافي للجماهير أن تنسى لي ما حدثت. ويقولون لي (برافو بدل ما يشتموني) ".

وأشار:" (لازم اقول للناس كفاية ظلم حرام عليكم كفاية كده). الزمالك آخر 6 سنوات لديه أحسن فريق ولم يصل نهائي افريقيا أو قبل النهائي. الفريق الذي كنت أملكه كان به 14 لاعبًا فقط. 4 لاعبين منهم لاعب ناشئ مثل مصطفى فتحي، (ومايوكا اللي كان مبطل ووزنه 110 كيلو)، ودويدار ورمزي خالد مع احترامي ليهم مين فيهم كان يقدر يغير تشكيل فريق ؟)".

وأتم مؤمن سليمان:" (عيب يا جماعة أنا ابن نادي الزمالك. بحب نادي الزمالك وبحبه أكتر من اي حد. انا اشتغلت بما يرضي الله ضد 500 ألف حاجة غلط ونجحت) ".