عبد ربه: لن أكون «شماعة» في الإسماعيلي لإرضاء الجماهير

تحدث حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، عن الجهاز الفني الجديد للدراويش بقيادة حمد إبراهيم وعدم تواجده في المرحلة المقبلة داخل القلعة الصفراء.

وقال عبد ربه في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الإسماعيلي بالنسبة لي حاجة تانية، مهما اختلفنا هي دي سنة الحياة، ومحدش يزايد على حبي لنادي الإسماعيلي وسعيد بالتواصل مع يحيحى الكومي، وعندما طلب مني الاجتماع لبيت الدعوة وتحدثنا بكل صراحة".

وأضاف: "في هذه الظروف كان لا يجوز ألا يتواجد حسني عبد ربه خارج الإسماعيلي، ولكن في حالة تواجدي كان لازم أفيد النادي، علشان هتتحسب عليا، ولو رضيت تبقى في نادي الإسماعيلي مع الاحترامي الكبير للمتواجدين مينفعش تكون منظر بس".

وأضاف: "كنا اتفقنا على أنني كنت سأكون مسؤول عن الكرة، ولكن تامر النحاس وكيل حمد إبراهيم تحدث معي وأن حمد إبراهيم سيكون صعب معه منصب مدير الكرة، لأنه يحب أن يحل الأزمات بنفسه مع اللاعبين، وهذا ما تحدثت مع يحيى الكومي بشأنه أن الإسماعيلي يريد مدربًا متفرغ للملعب فقط وليس له علاقة بالأزمات والمشاكل".

وتابع حسني: "لن أكون متواجد في النادي لترضية وتهدئة الجماهير، مش أنا الشماعة دي، أنا مكنتش بنام منذ يومين وفكرت أزاي الإسماعيلي يطلع من كبوته، اللاعبين لديهم جودة عالية تستطيع أن تنقل الإسماعيلي في مكان آخر، ومحروق من جوايا من اجل التواجد في النادي".