 والده: زيزو سيغادر لـ المغرب مباشرة من أنجولا للمشاركة أمام الوداد - بوابة الشروق
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والده: زيزو سيغادر لـ المغرب مباشرة من أنجولا للمشاركة أمام الوداد

الشروق
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 1:15 ص

كشف مصطفى سيد والد أحمد زيزو لاعب الزمالك عن تطورات حالة نجله أثناء تواجده حاليًا في أنجولا، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل لقاء الأبيض أمام ساجرادا.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام ساجرادا الأنجولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال والد زيزو عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاتفاق بين الزمالك وأحمد، هو السفر إلى المغرب مباشرة للمشاركة في مباراة الوداد المغربي".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الوداد المغربي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يسعى الأبيض لخطف الفوز أمام فريق قوي.

وكانت المسحة الطبية التي أجريت لأحمد زيزو صباح الإثنين قد جاءت سلبية، ليخرج من الحجر الصحفي الذي فرض عليه في أنجولا.


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