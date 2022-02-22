 بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور - بوابة الشروق
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بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 2:22 م

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، المواطنين البريطانيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور عبر الطرق المتاحة لذلك، مؤكدة أن «سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في كييف تأتي على رأس أولويات الوزارة».

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن فريق الوزارة في كييف سيقدم الدعم اللازم للبريطانيين الموجودين في أوكرانيا أثناء مغادرتهم البلاد وبمجرد عبورهم الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سيدرس إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين كييف وموسكو بسبب اعتراف الأخيرة باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية مع كييف ولا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وأكدت وزارة الخارجية الروسية لاحقا تمسك موسكو بهذا الموقف.


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