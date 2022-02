بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، المواطنين البريطانيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور عبر الطرق المتاحة لذلك، مؤكدة أن «سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في كييف تأتي على رأس أولويات الوزارة».

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن فريق الوزارة في كييف سيقدم الدعم اللازم للبريطانيين الموجودين في أوكرانيا أثناء مغادرتهم البلاد وبمجرد عبورهم الحدود.

