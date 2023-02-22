السعودية: استعدادات خاصة لاستيعاب المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت الحكومة السعودية، بدء الاستعدادات الخاصة لاستيعاب حركة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، والمتوقع عودتها إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا، حيث تستهدف السعودية استقبال 15 مليون معتمر بحلول 2025.

وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال زيارته التفقدية للمدينتين المقدستين رفقة وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن المشاريع الجديدة تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة والرقي بخدماتها وذلك ضمن خطة لإضافة 5000 غرفة فندقية جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع نهاية العام 2023، استجابةً للطلب المتزايد من المعتمرين والزوار.

ورصد صندوق التنمية السياحي السعودي مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) لأربعة مشاريع جديدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وإعادة تشغيل 9000 غرفة فندقية في المدينة المنورة، وذلك لاستيعاب حركة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار إطلاق السعودية لعدد من المبادرات لتيسير رحلة المعتمرين والزوار القادمين للمملكة، منها إتاحة تأشيرة زيارة السعودية لمقيمي دول الخليج ومقيمي دول أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا منتصف العام الماضي، بالإضافة إلى إتاحة تأشيرة المرور (الترانزيت) المجانية لزيارة المملكة أو أداء العمرة عند السفر مع الناقلات الجوية السعودية (الخطوط السعودية وطيران ناس).

وتستهدف السعودية رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 15 مليون معتمر بحلول عام 2025 وصولاً إلى 30 مليون معتمر سنويًا وذلك بحلول عام 2030، وفق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة في سهولة ويسر.