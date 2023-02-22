قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت للمرة الأولى في تاريخ الزراعة المصرية، عن وضع أسعار ضمان لتوريد محاصيل: الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، ودوار الشمس الزيتي.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة تحتاج تلك السلع في منتجات الأعلاف والزيوت، ذاكرًا أن مصر تستورد 90% من الزيوت.

وأوضح أن قرار الدولة يستهدف تشجيع الفلاح المصري على التوسع في زراعة المنتجات الأربعة، من خلال الإعلان المسبق عن أسعار الضمان قبل موسم الزراعة، نافيًا إجبار الفلاحين على توريد فول الصويا والذرة وعباد الشمس.

وذكر متحدث الحكومة، أن السعر يضمن عدم بيع طن المحصول بأقل من 9 آلاف جنيه للذرة البيضاء، و9500 جنيه للذرة الصفراء، و18 ألفًا لفول الصويا، و15 ألفًا لعباد الشمس.

وأكد أن سعر طن الذرة البيضاء بلغ 4 آلاف جنيه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا إن الدولة ستشتري الذرة بأسعار أعلى من سعر الضمان، لو كان سعر البورصة أعلى وقت التوريد.