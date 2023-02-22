رئيس الوزراء يؤكد: الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من قروض وأقساط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين يتساءلون طوال الوقت، بشأن إمكانية الدولة سداد الالتزامات الدولية عليها من العملة الصعبة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الدولة ملتزمة وستظل ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط أو قروض أو فوائد، بتنسيق كامل مع البنك المركزي».

وأكمل: «التزاماتنا كل شهر وكيف نتحرك فيها أمور معلومة، ونؤكد قدرة مصر على التزامها بسداد كل التزاماتها من العملة الأجنبية، وندبر الموارد لذلك بصور كثيرة».

وأشار إلى نجاح مصر، أمس في إصدار الصكوك الإسلامية للمرة الأولى، رغم كل التحفظات الموجودة على الموضوع من ظروف الأسواق المحلية والأوضاع المختلفة.

واستطرد: «أمس أعلننا أننا نحتاج ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار، وتمت تغطية طلب مصر بأكثر من 4 مرات، إذ وصل حجم التغطية 6.2 مليار دولار، كما تم النزول بالفائدة أكثر من 75 نقطة، مقارنة ببداية طرح الصكوك».