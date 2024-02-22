مها الصغير: صوت آمال ماهر يذكرني بكوكب الشرق

حرصت الإعلامية مها الصغير، على حضور حفل "100 سنة أم كلثوم"، الذي يقام الليلة في المتحف الكبير.

وأعربت مها الصغير في تصريحات، لـ"الشروق"، عن سعادتها بأجواء الحفل، فهي من عشاق كوكب الشرق، وتعشق كل أغانيها، مشيرًة إلى أنها تستمع لها دائما في كل الأوقات.

وقال مها: «أنا بحب كل أغاني أم كلثوم، بحب أغنية أنت عمري، وحيرت قلبي، وسيرة الحب، وألف ليلة وليلة، كل أغاني أم كلثوم».

وأضافت أن المطربة آمال ماهر تذكرها بكوكب الشرق، وذلك لأنها غنت تتر مسلسل أم كلثوم، ولديها صوت قوي، مشيرة إلى أنه لا يوجد صوت مثل كوكب الشرق.

يذكر أن حفل 100 سنة أم كلثوم، شهد أشهر أغاني سيدة الغناء العربي التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

وكان الجمهور قد بدأ التوافد على المتحف المصري الكبير منذ السادسة مساء.

ويحيي الحفل كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانات "ريهام عبد الحكيم، ومروة ناجي، وإيمان عبد الغني"، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان "100 عام من الإبداع"، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.