منظمة أممية: التداعيات الكاملة لأزمة الشحن بالبحر الأحمر لم تصل لذروتها

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الخميس، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت لانخفاض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42% خلال يناير الماضي، مقارنة بالذروة خلال النصف الأول من العام الماضي، محذرة من أن العملاء لم يشعروا بعد بالتداعيات الكاملة للأزمة.



وأشار المؤتمر، كمثال، إلى أن عرقلة الحركة على الطريق الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط، تسبب في ارتفاع الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتجهة من شنغهاي إلى أوروبا بنسبة 256% بين بداية ديسمبر الماضي ونهاية يناير الماضي.



ويشار إلى أن مسلحي الحوثيين في اليمن يهاجمون السفن في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقد تأثر نقل البضائع على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في البحر الأسود، وانخفاض مستويات المياه في قناة بنما، التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ.



وحذر المؤتمر من " تداعيات اقتصادية محتملة واسعة النطاق لاستمرار عرقلة طرق شحن الحاويات، مما يهدد سلاسل الامداد العالمية وربما يؤدي لتأخير الشاحنات، مما سوف يتسبب في ارتفاع التكاليف والتضخم، سوف يشعر العملاء بالتأثير الكامل لارتفاع رسوم شحن البضائع خلال عام".



وأوضح المؤتمر أن النقل عبر المحيطات يمثل 80% من حركة شحن البضائع عالميا.



ويتعين على شاحنات البضائع في بعض الأحيان المرور في طريق أطول لتجنب قناتي السويس وبنما، مما يؤدي لارتفاع التكاليف بسبب طول فترة النقل بالإضافة إلى أقساط التأمين الأعلى تكلفة.



ويتزايد بالإضافة إلى ذلك، التأثير البيئي بسبب طول طرق الملاحة ولجوء قباطين السفن إلى زيادة سرعة سفنهم من أجل الالتزام بجداول التسليم بقدر الإمكان.



وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومقره جنيف، إلى أن ارتفاع استهلاك الوقود ربما يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% في رحلات العودة من سنغافورة في جنوب شرق آسيا إلى روتردام في هولندا، على سبيل المثال.



وقال إن "تصاعد حالة عدم اليقين وتجنب قناة السويس وتغيير خط سير السفن نحو رأس الرجاء الصالح له تكلفة اقتصادية وبيئية، ويمثل أيضا ضغطا إضافيا على الدول النامية."