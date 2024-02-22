مندوب روسيا بمجلس الأمن: الفيتو الأمريكي المعرقل لوقف إطلاق النار بغزة غير مبرر

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إنّه لا يوجد مبرر لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أنّ العنف غير المسبوق في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال مستمرًا منذ نحو 140 يومًا.

وأوضح أنّ الأعداد الهائلة للخسائر وحجم الدمار يتحدث عن نفسه، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 29 ألف (شهيد) أغلبهم نساء وأطفال راحوا ضحية للعنف الوحشي الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ 80% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين داخليًّا، معظمهم يحتمي في مدينتي خان يونس ورفح اللتين تتعرضان لحصار وقصف إسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت يوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.