المركزية للآثار الغارقة بالإسكندرية: بدء أعمال الحفر بحثا عن سفينة غارقة عمرها 2350 عاما أبريل المقبل

أكد الدكتور إسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالإسكندرية، إجراء حفائر بحرية شهر أبريل المقبل، وذلك لأول مرة في موقع بشاطئ العلمين، حيث يوجد به حطام سفينة غارقة عمرها 2350 عاما.

وتم اكتشاف السفينة الغارقة في شهر يوليو عام 2023، من خلال بعثة مصرية قامت بالمسح الأثري بتلك المنطقة، عقب بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على قطع فخارية، وتم استطلاع الموقع وتحديد الأهمية التاريخية والأثرية.

وأوضح سليم في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، أن السفينة ارتطمت بجزيرة صغيرة أمام العلمين؛ مما أدى إلى غرقها، حيث كانت منطقة الساحل الشمالي في العصر اليوناني الروماني منطقة خضراء عبارة مزارع زيتون وعنب، وبها موانئ مرسى مطروح، والضبعة، مارينا، العلمين، وكانت تلك الموانئ عبارة عن محطات في طريق السفن القادمة من شمال إفريقيا، وجنوب أوروبا إلى مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها كانت مقرا تجاريا.

وأشار سليم، إلى أن السفينة بها آلاف الأمفورات والأواني الفخارية التي استخدمت لتخزين ونقل النبيذ، وكانت قادمة من أوربا إلى منطقة العلمين.

وأضاف رئيس المركزية للآثار الغارقة، أن الحفائر التي ستتم ستكشف طراز السفينة والعملات بداخلها والأدوات التي استخدمت من قبل الركاب آنذاك.