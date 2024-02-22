البرلمان الألماني يدعو شولتس لتزويد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى

دعا البرلمان الألماني (بوندستاج) المستشار أولاف شولتس، اليوم الخميس، إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية طويلة المدى في حربها ضد روسيا.

ومرر مشرعون من الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة شولتس اليوم الخميس، القرار الذي يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات، بعد وقت قصير من رفض اقتراح منفصل من المعارضة يطالب شولتس بصفة خاصة بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس التي تطالب بها.

ويرفض شولتس، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تسليم صواريخ تاوروس خوفا من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا نفسها وزيادة تصعيد الصراع.

وكانت حكومة أوكرانيا طلبت من ألمانيا رسميا في مايو 2023 الحصول على صواريخ تاوروس التي يتم إطلاقها من الطائرات، كنوع من الصواريخ الموجهة، ويمكنها أن تصيب أهدافا على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الروسية موسكو تقع على خط مستقيم تقل مسافته عن 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، أي أنها تقع في مرمى هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنه لم يحسم الأمر فيما إذا ما كان ذلك يشمل أيضا صواريخ "تاوروس" أم لا، وترك الأمر مفتوحا لمناقشة حول الحرب الأوكرانية في البوندستاج غدا الجمعة.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية بلغت القيمة الإجمالي للشحنات العسكرية الألمانية حوالي 6 مليارات يورو (6.5 مليار دولار) منذ نشوب الحرب.