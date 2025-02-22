حماس: إسرائيل لم تسلم قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن السلطات الإسرائيلية لم تسلم حتى الآن قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم.

وأضاف قاسم، أن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تنطلق بعد، موضحا أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع الوسطاء للدفع قدما بتنفيذ البنود المتفق عليها.

وشدد على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه سيبقى مرهونا بتنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، شدد على أن هذه العملية يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني، مشددا على رفض حماس لأي تدخل خارجي في هذا الشأن.

وأكد قاسم أن الحركة لن تسمح لأي قوة خارجية بالتأثير على جهود إعادة الإعمار أو استخدامها لأغراض سياسية.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة.