أعلن تحالف من شركات "شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي" البريطانية، و"رويال استراتيجيك بارتنرز" الإماراتية و"مجموعة القحطاني" السعودية، إنه سينتج نحو 3.1 مليون طن سنويًا من 8 مواد بتروكيماوية متخصصة من مجمع متطور يدشنه في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

ووفق بيان لوزارة البترول اليوم، فإن التحالف قد وقع اتفاق إطاري مع وزارتي البترول، والاستثمار لإنشاء المجمع باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار، وفق بيان من وزارة البترول اليوم.

وتجري الشركة البريطانية مناقشات أولية مع شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" لتطوير وبناء وتشغيل منطقة إمداد المجمع ( (OSBL، وذلك وفقًا لنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO).

ووفق البيان، يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و3 آلاف وظيفة بعد التشغيل.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج نحو 3.1 مليون طن سنويًا من 8 مواد بتروكيماوية متخصصة. ويعتمد المجمع على الزيت الخام كمادة خام رئيسية. ويتضمن مصفاة تكرير، ووحدة تكسير بخار مختلطة لتحقيق أحد أعلى معدلات التحويل العالمية.

ويستخدم المجمع التقنيات الأمريكية والأوروبية، ومن بينها تقنيات مقدمة من شركة هني ويل التكنولوجية، وغيرها من الشركات الرائدة عالميًا، لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية.

وقال وليام بلاين، مستشار أسواق المال لشركة شارد كابيتال بارتنرز: "إن توقيع الإتفاقية يمثل لحظة تاريخية في مسيرة شارد كابيتال بارتنرز، ويعكس التزامنا العميق بالمساهمة في تطوير قطاع البتروكيماويات في مصر".

وأضاف: "نلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونعمل حاليًا مع شركائنا في الولايات المتحدة لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأزرق كخطوة نحو مستقبل أكثر استدامة".

وقال توبي رينكوك، الرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال بارتنرز: "بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا في الإمارات العربية والسعودية، إلى جانب دعم الحكومة المصرية، سيسهم هذا المجمع في تعزيز القدرات الصناعية لمصر. كما أن فريقنا القانوني من مكتب زكي هاشم، محامون، برئاسة ياسر هاشم الشريك التنفيذي وبمعاونة الأستاذة نور أسامة، محاميه بالمكتب، كان له دور محوري في إيصالنا إلى هذه المرحلة. وسيفتح المجمع آفاق جديدة للتصدير".



