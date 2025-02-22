القبض على لاجئ سوري بعد واقعة طعن في برلين قبيل الانتخابات

قال ممثلو الادعاء في برلين، إن الشاب الذي ألقي القبض عليه بعد طعن سائح إسباني عند النصب التذكاري للهولوكوست في المدينة أمس الجمعة هو لاجئ سوري يبلغ من العمر 19 عاما.

جاء ذلك قبل يوم من الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تعزز فيها المخاوف بشأن الهجرة فرص حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وذكر ممثلو الادعاء في بيان، أن المشتبه به، مدفوعا بالصراع في الشرق الأوسط، خطط على ما يبدو على مدى أسابيع لقتل يهود ولهذا السبب اختار هذا الموقع، وفق وكالة رويترز.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من واقعة الطعن أمس الجمعة وكان الدم يلطخ يديه وسرواله.

وجاء في البيان أنه كان يحمل سجادة صلاة ومصحفا ومذكرة بها آيات قرآنية، كما عُثر على السلاح المشتبه في استخدامه خلال الهجوم في حقيبة ظهره، مما يشير إلى وجود دافع ديني.

وأوضح البيان أن السائح الإسباني البالغ من العمر 30 عاما خضع لعملية جراحية طارئة بعد إصابته بجروح في رقبته، مضيفا أنه لم يعد في حالة تهدد حياته.

وشابت الفترة قبل انتخابات الغد سلسلة من الهجمات التي كان المشتبه بهم فيها من المهاجرين، وهو ما أدى إلى تحويل التركيز بعيدا عن تراجع الاقتصاد الألماني وعزز الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يتجه صوب المركز الثاني.

واتُهم مهاجر أفغاني بارتكاب حادث طعن قُتل فيه شخصان منهما طفل، مما دفع كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظة إلى كسر أحد المحظورات المتعلقة بالتعاون مع اليمين المتطرف لدفع اقتراح مناهض للهجرة في البرلمان بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي ديسمبر، اقتحم رجل سعودي بسيارته سوقا لعيد الميلاد مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة المئات.

وعاش الرجل في ألمانيا لسنوات، وأشارت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعاطفه مع حزب البديل من ألمانيا.

ويحيي النصب التذكاري للهولوكوست ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا على يد النازيين بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ممثلو الادعاء إنه لا دليل حتى الآن على وجود صلة بين المشتبه به في حادث أمس الجمعة وأي أشخاص أو منظمات أخرى.

ولم يكن لدى المشتبه به سجل إجرامي سابق في برلين وكان مجهولا لكل من الشرطة والسلطات القضائية. ووصل إلى ألمانيا عندما كان قاصرا بدون رفقة أحد من أفراد أسرته.

ويمثل أمام قاضي التحقيق اليوم السبت لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.