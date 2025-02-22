القيادة المركزية الأمريكية تعلن اغتيال زعيم في تنظيم القاعدة بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، السبت، عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة في شمال غربي سوريا مما أدى إلى مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القياديين في تنظيم «حراس الدين» المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وبحسب موقع «الحرة»، أكدت القيادة المركزية أن تلك العملية التي جرت، الجمعة، تأتي في إطار التزامها المستمر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لمواجهة التهديدات الإرهابية ومنع الجماعات المتشددة من تنظيم وتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والعسكريين الأمريكيين وحلفاءهم في المنطقة وخارجها.

وفي هذا السياق، شدد، قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، على أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة وتدمير التهديدات الإرهابية أينما وجدت، لضمان أمنها القومي وحماية شركائها وحلفائها.

والأحد الماضي، أعلنت القيادة المركزية عن مصرع مسئول بارز بالشئون المالية واللوجستية في «حراس الدين» عقب استهدافه في ضربة جوية دقيقة شمال غربي البلاد.

وكان فرع القاعدة في سوريا المسمّى بـ«تنظيم حراس الدين»، قد أعلن حلّ نفسه، في أواخر يناير الماضي، مشيرا إلى أن «التطورات الأخيرة» دفعته لـ«اتخاذ مثل هذا القرار».

ومنذ العام 2019، تعرض التنظيم، المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، لضربات قوية أفقدته معظم قدراته العسكرية وقياداته البارزة، في أعقاب سلسلة غارات جوية أمريكية قضت على أهم عناصره، وموجات من المواجهات مع «هيئة تحرير الشام»، أفقدته نفوذه.