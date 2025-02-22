العراق يعلن استكمال إجراءات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي

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أعلن العراق، اليوم السبت، عن استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في حقول إقليم كردستان من قبل شركة تسويق النفط العراقية /سومو عبر ميناء جيهان التركي.

وطالبت وزارة النفط الاتحادية في العراق في بيان صحفي سلطات إقليم كردستان بتسليم الكميات المنتجة من النفط الخام بحقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.

وأكدت أن عملية تصدير نفط الاقليم تأتي "استكمالا لإجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان ووفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة الإتحادية وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك".









