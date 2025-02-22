تستعد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أبنائها الطلاب المصريين، في حفل يليق بحجم الجهد والتفاني الذي بذله الخريجون طوال سنوات دراستهم.

وسيُقام الحفل يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبمشاركة الوكلاء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في إعداد وتأهيل هؤلاء الأطباء.

وفي لمسة وفاء وتقدير، قرر الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، إطلاق اسم الأستاذ الدكتور الراحل محسن سامي سليم أستاذ الفارماكولوجي، على هذه الدفعة؛ تكريمًا لدوره البارز في دعم الطلاب، وإثراء العملية التعليمية، واعترافًا بفضله في مسيرتهم العلمية.

وقال الدكتور حسام صلاح، إن هذا اليوم لا يمثل مجرد احتفال بالتخرج، بل هو بداية جديدة في رحلة الخريجين نحو المستقبل، مسلحين بالعلم والمعرفة، ومستندين إلى إرث قصر العيني العريق، الذي قدم لمصر والعالم العربي نخبة من كبار الأطباء.

وتتخلل فقرات الحفل لحظات مفعمة بالمشاعر، بدءًا من تسليم الشهادات، وحتى مشاركة الفرحة مع الأهل والأساتذة، في أجواء تسودها الفخر والاعتزاز.