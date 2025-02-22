بدء مراسم تسليم 3 محتجزين إسرائيليين في مخيم النصيرات

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بدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر السبت، مراسم تسليم 3 محتجزين إسرائيليين، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهلت المراسم بتلاوة آيات قرآنية، ثم عزف النشيد الوطني لدولة فلسطين، وصعد بعدها مجموعة من عناصر المقاومة إلى المنصة حاملين أسلحتهم.

ثم وقعت ممثلة الصليب الأحمر بعد ذلك على وثائق تسلم المحتجزين الثلاث.

وكما جرت العادة، حرصت المقاومة على توجيه رسائل للاحتلال الإسرائيلي عبر كتابة مجموعة من العبارات على الملصقات المعلقة على المنصة.

ووضعت على المنصة لافتة رُسمت عليها شجرة زيتون، وكتب عليها بالعربية والعبرية: «الأرض تعرف أهلها.. من الأغراب مزدوجي الجنسية».

كما عُلقت صور السهم الأحمر المقلوب الشهير، الذي استخدمته عناصر كتائب القسام أثناء استهدافها الدبابات الإسرائيلية وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتجري اليوم عملية تسليم الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في موقعين، الأولى في رفح والثانية في مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق، سلمت حركة حماس الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو، إلى فريق من الصليب الأحمر الدولي، في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بحركة حماس، أنه سيتم الإفراج في المقابل عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم.

ولفت المكتب إلى أنه سيتم الإفراج أيضا عن 445 أسيرا من معتقلي قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر لعام 2023.