رئيس وزراء البرتغال ينجح في هزيمة اقتراح الرقابة بدعم من المعارضة

حصلت حكومة الأقلية لرئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو على دعم من الأحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي، لهزيمة اقتراح الرقابة الذي قدمه حزب "تشيجا" اليميني المتطرف.

وقال رئيس البرلمان في لشبونة، خوسيه بيدرو أجيار برانكو، أمس الجمعة، إن نواب حزب "تشيجا" فقط هم الذين صوتوا لصالح اقتراح الرقابة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

واقتراح الرقابة هو إجراء رسمي يتم تقديمه في البرلمان للتعبير عن عدم الثقة في حكومة أو مسؤول حكومي.

وكان زعيم الحزب الاشتراكي، بيدرو نونو سانتوس، قد أعلن بالفعل أن مجموعته ستصوت ضد اقتراح "تشيجا"، قائلا إن اقتراح الرقابة يهدف فقط إلى تحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية لحزب اليمين المتطرف.

وذكر حزب "تشيجا" أنه قدم اقتراح الرقابة بعد أن طلب تفسيرا بشأن شركة مملوكة لعائلة رئيس الوزراء من أجل إنهاء الشكوك حول وجود تضارب محتمل في المصالح يتعلق بتعديلات في قانون الأراضي.