عون لوفد أمريكي: الانسحاب الإسرائيلي الكامل يحقق الاستقرار على الحدود

أفادت الرئاسة اللبنانية، السبت، بأن الرئيس جوزاف عون أكد لوفد أمريكي أن الاستقرار على الحدود في الجنوب يتطلب انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الأسرى.

ونقل بيان للرئاسة على منصة "إكس" عن عون قوله إن إسرائيل "تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وعلى الدول الراعية للاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة، الضغط عليها للالتزام به كلياً"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي أكد على العمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل "توفير الدعم المادي والتجهيزي اللازمين للجيش اللبناني".

وشدد السيناتور روني جاكسون رئيس الوفد الأميركي على رغبة بلاده في رؤية لبنان والشرق الأوسط يدخلان "حقبة جديدة من السلام والازدهار"، حسب تعبيره.