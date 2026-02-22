روسيا: أسقطنا 144 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة بينها موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تحييدها 144 طائرة مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد، بينها العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش الأوكراني نفّذ هجمات بطائرات مسيّرة على الأراضي الروسية.

وأوضح البيان أنه بين الساعة 08:00 و16:00 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 144 مسيّرة فوق مناطق متفرقة، بينها 15 مسيّرة في منطقة موسكو.

من جانبه، ذكر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين"، عبر حسابه على تطبيق المراسلة الوطني الروسي "ماكس"، أن فرق العمل تواصل عملياتها في المواقع التي سقطت فيها شظايا المسيّرات التي جرى إسقاطها.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت خلال الليل 86 طائرة مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد، بينها موسكو.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.