وزير الخارجية الإيراني : المسار الدبلوماسي مع واشنطن ما زال قائما

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الحل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة لا يزال متاحا، مشددا على أن الدبلوماسية تبقى "السبيل الوحيد" إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها.

وفي تصريحات لشبكة "سي بي إس" ، أشار إلى احتمال لقائه المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف في جنيف، الخميس، في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط المفاوضات.

وبحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية، أوضح عراقجي أن الحشد العسكري الأمريكي "غير ضروري ولن يخيف إيران"، مؤكدا في الوقت ذاته أن برنامج بلاده النووي سلمي.

وأضاف أن طهران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق نووي، مع تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم وحقوقها المكفولة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وفي سياق متصل، شدد عراقجي على حق إيران في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي، والرد عبر استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال إن أي رد سيكون "مبررا ومشروعا"، موضحا أن طبيعة الرد ستراعي الواقع الجغرافي وانتشار القواعد الأمريكية في الإقليم.

وخلال الجولة الأخيرة من محادثات جنيف، طلب ويتكوف وجاريد كوشنر من عراقجي تقديم مقترح مكتوب ومفصل خلال أيام.

وأبلغهما الجانب الأمريكي بأن موقف دونالد ترامب يتمثل في "عدم تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية"، مع إبداء استعداد للنظر في صيغة "تخصيب رمزي" إذا ضمنت الخطة إغلاق أي مسار نحو السلاح النووي.

بدوره، أكد عراقجي أنه سيستكمل صياغة المقترح خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يسلمه لويتكوف وكوشنر فور موافقة القيادة السياسية في طهران.

ويأتي ذلك بينما يواصل ترامب التلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية محدودة، بعد أن منح إيران مهلة بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق، في ظل تعزيزات عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط أثارت مخاوف من تصعيد أوسع.